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'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' programı sona erdi

'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' programı sona erdi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' programı, Frig Vadisi'ne yapılan gezi ve yöresel lezzetlerin tadımıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen " Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programı, Frig Vadisi'ne gerçekleştirilen geziyle sona erdi.

Program çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelen katılımcılar ile yerli ve yabancı medya mensupları, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü ziyaret etti. Frig Vadisi'nin en önemli eserlerinin bulunduğu ve aynı medeniyetin önemli yerleşim alanlarından biri olan bölgede katılımcılar, yaklaşık 3 bin yıllık tarihe ışık tutan kaya yerleşimleri, oyma mezarlar, mağaralar ve şapelleri gezerek, tarihi ve kültürel mirası yakından inceleme fırsatı buldu. Gezi çerçevesinde Ayazini Karşılama Merkezi'nde ağırlanan katılımcılar, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini de tatma imkanı buldu. Program Frig Vadisi ziyaretinin ardından tamamlanırken, katılımcılar kentten ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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