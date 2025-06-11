Garnizon Komutanı ve Kaymakamlara Onuruna Veda Yemeği

Garnizon Komutanı ve Kaymakamlara Onuruna Veda Yemeği
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Yeni görev yerlerine atanan Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve kaymakamlar Yasin Şahin ile Ümit Fırat Böçkün onuruna düzenlenen veda yemeği, Bayburt'ta il protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni görev yerlerine atamaları yapılan Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin ve Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün onuruna Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda veda yemeği düzenlendi.

Ankara Polatlı'ya atanan Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Bingöl Vali Yardımcılığına atanan Yasin Şahin ve Batman Kozluk Kaymakamlığına atanan Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün için düzenlenen veda yemeğine, il protokol üyeleri katıldı. Görev yaptıkları süre boyunca halkla kurdukları güçlü iletişim, yürüttükleri başarılı çalışmalar ve sergiledikleri özverili hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini ileten Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yeni görev yerlerinde de aynı başarıyı sürdüreceklerine olan inancını dile getirdi.

Vali Eldivan, konuşmasının sonunda bugüne kadar göstermiş oldukları gayret ve katkılar için kendilerine bir kez daha teşekkür ederek, yeni görevlerinde sağlık, huzur ve başarılar temennisinde bulundu. Veda yemeğinde yeni Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Polat, Vali Yardımcıları Yunus Coşkun, Cem Gümrükçü ve Yusuf Beran Vuran, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan ve il protokol üyelerinden isimler yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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