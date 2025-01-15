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Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendi!

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Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisinin bittiğini ve iyileşme sürecine girdiğini duyurdu. Middleton, kanser hastalarıyla da bir araya gelerek, "zorlu" tedavilerinde "tünelin sonunda ışık" olduğunu dile getirdi.

Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Teşhisten hemen sonra tedaviye başlayan Middleton'dan iyi haber geldi.

Kate Middleton, tedavi gördüğü hastaneye ziyarete gitti ve orada bulunan kanser hastalarıyla sohbet ederek "zorlu" tedavilerinde "tünelin sonunda ışık" olduğunu ifade etti. Galler Prensesi, kanseri yendiğini ve iyileşme sürecine girdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir kare paylaşan Kate Middleton, ziyareti sırasında tedavi gördüğü hastanenin çalışanlarına teşekkür etti.

Middleton, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İYİLEŞMEYE ODAKLANDIM"

"Geçtiğimiz yıl boyunca bana çok iyi baktıkları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik. Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca gördüğümüz ilgi olağanüstüydü. Üstlendiğim yeni görevimde, çığır açan araştırmaları ve klinik mükemmelliği desteklemenin yanı sıra hasta ve aile refahını teşvik ederek çok daha fazla hayat kurtarabileceğimizi ve kanserden etkilenen herkesin deneyimini dönüştürebileceğimizi umuyorum. Şimdi iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum. Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak önümüzdeki yılı dört gözle bekliyorum. Beklenecek çok şey var. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim."


Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendi!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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