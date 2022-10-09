Galata Köprüsü'nde balık tutma yarışması düzenlendi. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen yarışmanın birincisi 13 kilo 800 gram balıkla Osman Uslu oldu.

Fatih Belediyesi ve Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği (KUMDER) işbirliğiyle bu yıl 16'ncısı düzenlenen balık tutma yarışması Galata Köprüsü'nde yapıldı. Yüzlerce vatandaş sabahın erken saatlerinde oltalarını 'rastgele' diyerek Haliç'e attı. Yarışmacıların tuttuğu balıklar tartıldı ve yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu. Öte yandan vatandaşlara balık ekmek de ikram edildi. Yarışmanın birincisiyse tuttuğu 13 kilo 800 gram balıkla Osman Uslu seçildi.

"Bugün ailecek gelmek istedik"

Ailesiyle beraber festivalde balık ekmek yiyen Serhat Dündağ, "Ben yıllardır Fatih'te oturuyorum. Normalde katılmıyordum, bugün ailecek gelmek istedik. Çok güzel oldu, organizasyon harikaydı. Ailemle piknik havasında balık ekmek yedik. Güzel bir değişiklik oldu. Pazar günümüz de bu şekilde geçti" dedi.

"Bu benim 3. ödülüm"

13 kilo 800 gram balıkla yarışmanın birincisi olan Osman Uslu, "Sabah 6'da başladık. 12'ye kadar balık yakaladık. Bu yarışmayı düzenleyen Fatih Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza, çalışanlara, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Araya pandemi girmişti, yarışmayı baya özlemiştik, 3 senedir bekliyorduk. Güzel bir yarışma oldu, hava da güzeldi. Maşallah balık da boldu, bereketliydi. Mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Bu benim 3. ödülüm" şeklinde konuştu. - İSTANBUL