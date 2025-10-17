GAİB tarafından düzenlenen defileye tepki

Haberler

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) tarafından trilyonlarca TL harcayıp düzenlediği defile kentte tepki topladı. Şehrin simgesi olan, kurtuluş mücadelesinin destanlaştığı kadim mekanda, açık kıyafetli mankenlerin sahne alması vatandaşlardan tepki topladı.

Şehitlerin maneviyatına saygısızlık

Vatandaşlar, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) tarafından trilyonlarca TL harcayıp düzenlediği defilenin yapıldığı yere tepki gösterdi. Defilenin Gaziantep'in ruhuna, tarihine ve maneviyatına gölge düşürdüğünü söyleyen vatandaşlar, "Gaziantep, yalnızca bir şehir değil; direnişin, onurun ve haysiyetin sembolüdür. Bu topraklar, Şehit Kamil'in iffetini, ecdadın imanını ve azmini taşır. Fransız işgaline karşı "ölürüz ama teslim olmayız" diyen bu aziz şehir, kimliğine ve tarihine yapılan bu saygısızlığı hak etmemektedir. Gaziantep Kalesi bir defile podyumu değil; bu milletin bağımsızlık uğruna ödediği bedelin şanlı bir şahididir. O kalenin taşlarında, şehitlerin duaları, anaların gözyaşları ve yiğitlerin haykırışları yankılanır. Böylesine mübarek bir mekanda düzenlenen ve ahlaki ölçüleri zorlayan bu gösteri, toplumun değerleriyle derin bir çelişki oluşturmuştur. Bu şehirde sanat da moda da geçmişine ve kimliğine saygı çerçevesinde yaşatılmalıdır. Gaziantepliler olarak bu tabloyu üzüntüyle karşılıyor, Gaziantep'in özüne yakışmayan bu etkinliği kınıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
