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GAGİAD Başkanı Yunus Kara'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

GAGİAD Başkanı Yunus Kara'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in milletin bağımsızlık azminin ve fedakarlığının simgesi olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik ruhuyla aşılamayacak engel olmadığını vurguladı. Kara, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkıp ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımak için çalışılması gerektiğini ifade etti ve başta Atatürk olmak üzere tüm şehitleri minnetle andı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı. Kara, mesajında, "30 Ağustos 1922'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer; milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azmin, cesaretin ve fedakarlığın en güçlü simgelerinden biri olmuştur. Aziz milletimiz, vatanına ve geleceğine kararlılıkla sahip çıkarak birlik ve beraberlik ruhuyla aşamayacağı hiçbir engel bulunmadığını tüm dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos, yalnızca askeri bir zaferin değil; bağımsızlığa, milli egemenliğe ve özgür bir geleceğe duyulan sarsılmaz inancın da sembolüdür. Bizlere düşen görev, bu büyük zaferin ruhunu yaşatmak, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için aynı azim ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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