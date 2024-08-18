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Fransız Ziyaretçiler Nemrut Dağı'nı Öneriyor

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Adıyaman'da bulunan Nemrut Dağı'nı ziyaret eden Fransız ziyaretçiler, Kommagene Uygarlığı'nın tarihini öğrenmek ve güneşin muhteşem doğuşunu izlemek için herkesin bu yeri görmesi gerektiğini söyledi.

Adıyaman'da bulunan Nemrut Dağı'nı ziyaret eden Fransız ziyaretçiler, "Dünya'da herkesin görmesi gereken yerin Nemrut olduğuna inanıyoruz, tarih öğrenilmesi gereken uygarlık da Kommagene Uygarlığıdır" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası olan 2100 yıllık Kommagene Uygarlığı'nın efsanevi kralı Antiochos Teos'un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanı ziyaret eden ve Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen Margurite Anne Marie Darcy ve arkadaşı Cecille, kendi vatandaşlarına çağrıda bulundu.

Margurite Anne Marie Darcy ve arkadaşı Cecille, "Dünyanın hiç bir yerinde güneşin bu kadar muhteşem doğuşunu, piramitsel helenistik dönem anıt mezar ve dev heykelleri 2206 metre rakımda göremezsiniz.

Türkiye'de ilk durağımızı Nemrut olarak hedef aldık. Bu rakımda bir dağın tepesine inşa edilmiş iki bin yıllık anıt mezar ve etrafı devasa heykellerle adeta süslenmiş Mezopotamya'ya hakim bir yerden güneşin harika doğuşunu izlemek için bile insanların Avrupa'dan gelmesi gerekir. Fransızlara buradan çağrıda bulunuyoruz, eskiden olduğu gibi Nemrut'ta güneşle buluşmak için acele edin ve bir an önce programınızı yapın" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nemrut Dağı Kommagene Nemrut Turizm Yerel Güncel Haberler

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