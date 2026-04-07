Fransız çift, Sarıgöl'de Türk misafirperverliğiyle tanıştı

Güncelleme:
Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız çift, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çobanın evinde Türk mutfağıyla ağırlandı. Çift, ev sahibinin misafirperverliğinden ve yöresel lezzetlerden memnun kaldı.

Bisikletleriyle dünya turu yapan Fransız karı-koca, Sarıgöl Ziyanlar Köyü'nden geçerken yol kenarında karşılaştıkları çoban Mehmet Gencer'in daveti üzerine evinde misafir edildi. Ev sahipliğiyle Fransız Jeanne ve Nettolo çiftini şaşırtan Gencer, çiftin Türk mutfağı ve yöresel içeceklerle ağırlanmasından büyük keyif aldıklarını belirtti.

Mehmet Gencer, "Bisikletleriyle dünya turuna çıkan iki Fransız karı-koca yoldan geçerken fark ettim. Eşimle birlikte evimizde ağırladık, yemek yedirdik, ayran içirdik. En çok Fransız markası otomobilleri görünce çok şaşırdılar ve çok memnun kaldılar. Bizden ayrıldıktan sonra Ulubey Kalyonuna doğru yola çıktılar" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
