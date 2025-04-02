Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı

Kılıçdaroğlu'nun imza işi tamam
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Fransız Arkadaşlar Karavanla Dünya Turlarında Meke Gölü'nde Mola Verdi

Fransız Arkadaşlar Karavanla Dünya Turlarında Meke Gölü'nde Mola Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'dan tura çıkan jeolog Samuel Schiele ve biyolog Merel Klaarmond, birçok ülkeyi gezdikten sonra Konya'nın Meke Gölü'nde mola verdi. İkili, Türkiye'deki yolculuklarına devam edecek.

Karavanları ile dünya turuna çıkan Fransız Samuel Schiele ve Merel Klaarmond, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölünde mola verdi.

Karavanları ile 27 Eylül'de Fransa'dan tura başlayan jeolog Samuel Schiele (22) ve biyolog Merel Klaarmond (29), İsviçre, İtalya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Malezya, SriLanka ve Yunanistan gibi ülkeleri gezdi. İki arkadaş Meke Gölündeki moladan sonra Kapadokya'ya gideceklerini ve gelecek hafta Türkiye'den ayrılacaklarını ifade etti. Samuel Schiele, dünyanın en güzel yerlerini gezdiklerini belirterek, "İnsanları ve kültürleri tanıyoruz. Onların yaşantılarını öğreniyoruz. İnsanlarla tanışıp dünya dostluğuna katkı yapıyoruz. Her ülke bir başka güzel. Her ülkenin coğrafyası, kültürleri ve yaşantıları farklı. 10 Aralık'ta Türkiye'ye geldik. Karavanı 3 ay İstanbul'da bıraktık. Sri Lanka, Maldivler, Malezya ve Endonezya'daydık. 25 Şubat'ta İstanbul'a geri döndük. Van, Mardin'e kadar doğuya doğru sürdük. Şimdi Avrupa'ya geri dönüyoruz. Meke Gölü çok etkileyici. Gün batımı ve gün doğumu eşsiz güzellikler sunuyor" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.