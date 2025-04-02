Fransız Arkadaşlar Karavanla Dünya Turlarında Meke Gölü'nde Mola Verdi

Karavanları ile dünya turuna çıkan Fransız Samuel Schiele ve Merel Klaarmond, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölünde mola verdi.

Karavanları ile 27 Eylül'de Fransa'dan tura başlayan jeolog Samuel Schiele (22) ve biyolog Merel Klaarmond (29), İsviçre, İtalya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Malezya, SriLanka ve Yunanistan gibi ülkeleri gezdi. İki arkadaş Meke Gölündeki moladan sonra Kapadokya'ya gideceklerini ve gelecek hafta Türkiye'den ayrılacaklarını ifade etti. Samuel Schiele, dünyanın en güzel yerlerini gezdiklerini belirterek, "İnsanları ve kültürleri tanıyoruz. Onların yaşantılarını öğreniyoruz. İnsanlarla tanışıp dünya dostluğuna katkı yapıyoruz. Her ülke bir başka güzel. Her ülkenin coğrafyası, kültürleri ve yaşantıları farklı. 10 Aralık'ta Türkiye'ye geldik. Karavanı 3 ay İstanbul'da bıraktık. Sri Lanka, Maldivler, Malezya ve Endonezya'daydık. 25 Şubat'ta İstanbul'a geri döndük. Van, Mardin'e kadar doğuya doğru sürdük. Şimdi Avrupa'ya geri dönüyoruz. Meke Gölü çok etkileyici. Gün batımı ve gün doğumu eşsiz güzellikler sunuyor" şeklinde konuştu. - KONYA