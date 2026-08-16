Haberler

Macron'un jet ski tatili tepki çekti

Macron'un jet ski tatili tepki çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede orman yangınları devam ederken yayınlanan jet ski üzerindeki fotoğraflarıyla büyük tepki topladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede orman yangınları devam ederken yayınlanan jet ski üzerindeki fotoğraflarıyla büyük tepki topladı.

Fransa'nın güneybatısındaki Landes bölgesinde 13 Ağustos'ta başlayan yangın etkisini sürdürüyor. Yangın nedeniyle bin 100 hektarlık alan küle dönerken Luglon köyünden 525 kişi de tahliye edildi. Orman yangınları devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yayınlandı. Fransa'da yayımlanan haftalık haber dergisi olan Paris Match'e poz veren Macron, jet ski üzerindeki fotoğraflarıyla tepki topladı. Macron, orman yangınlarına rağmen tatiline devam ettiği için eleştirilerin hedefi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firarinin evinden 200 kilo altın çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu

Korku dolu gece! Başkent balistik füzelerin hedefi oldu
Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum

Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu

Özlem Gültekin'in ölümü sonrası eşi Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi