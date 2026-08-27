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Frankfurt Havalimanı'nda sıtma alarmı: 2 ölü

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Almanya’nın en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı’nda sivrisineklerden sıtma bulaşan 6 çalışanın 2’si hayatını kaybetti.

Almanya'nın en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda sivrisineklerden sıtma bulaşan 6 çalışanın 2'si hayatını kaybetti.

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda çalışan 6 kişiye sivrisineklerden sıtma bulaştı. Alman sağlık yetkililerine göre, sivrisineklerin uçaklarla Almanya'ya taşınırken sıtma bulaşan 2 çalışanın hayatını kaybettiği açıklandı. Salgının ilk olarak Temmuz ayında tespit edildiğini kaydedildi. Havaalanı işletmecisi Fraport'un Sözcüsü, bir çalışanın enfeksiyon sonucu öldüğünü bildirirken halk sağlığı yetkilileri dün yaptıkları açıklama ile salgın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 2 olduğunu duyurdu. . Fraport açıklamasında, "Tüm çalışanlar bilgilendirildi ve herhangi bir semptom hissetmeleri halinde doktora gitmelerini tavsiye ettik" denildi.

Havalimanına sivrisinekler için tuzaklar kuruldu

Sivrisinekleri yakalamak üzere havalimanına tuzaklar kurulduğu kaydedilirken, yakalanan sivrisineklerin tür ve kökenlerinin laboratuvarlarda analiz edileceği bildirildi

Salgına ilişkin Frankfurt Halk Sağlığı tarafından inceleme başlatıldı.

Altı erkek çalışanın havalimanının farklı bölümlerinde ve farklı mesleklerde oldukları ifade edilirken, enfekte olanlardan alınan kan örneklerinden salgının bir sivrisinekten mi altı farklı sivrisinekten mi bulaştığının araştırıldığı öğrenildi. Frankfurt halk sağlığı yetkilileri, Frankfurt halkı için riskin çok düşük olduğunu ifade ederken hastalığın insandan insana bulaşmadığını sivrisinekler aracılığıyla bulaştığını belirtti.

Almanya halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) tarafından yapılan açıklamada ise, 4 çalışanın 4-6 Temmuz tarihlerinde hastalandıklarını ve sivrisineklerin havalimanına uçakla taşındığını açıkladı. Havalimanında sıtma vakalarının nadir olarak görüldüğü ve bir havalimanında sıtma vakasının ise en son 2023'te Frankfurt Havalimanı'nda görüldüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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