Foça'da Denizde Yüzen Adamın Göbeğine Martı Kondu

Foça'da ilginç olay: Denizde yüzen kişinin göbeğine martı kondu

Göbeğine konan martıya rağmen yüzmeye devam etti

İstanbul'dayken yuvasından düşen martıyı besleyip, İzmir'e tatile gelirken yanlarında getirmişler

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan ilginç olay, görenleri hayrete düşürdü. Denizde sırt üstü yüzmekte olan bir vatandaşın göbeğine konan martı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İlginç anlar kayıtlara girerken, göbeğindeki martıya rağmen yüzmeye devam eden adamın, ailesiyle birlikte martıyı İstanbul'dan İzmir'e getirdiği ve yavruyken yuvadan düşen martıyı besleyip büyüttükleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde, Eski Foça'da denizde sırt üstü yüzmekte olan bir vatandaşın göbeğine martı kondu. Vatandaş, göbeğindeki martıya rağmen istifini bozmadan yüzmeye devam ederken, o esnada iskele yakınlarında arkadaşlarıyla oturmakta olan emekli öğretmen Mehmet Oktay Özçelebi durumu fark ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, göbeğindeki martıya rağmen bir kişinin yüzmeye devam ettiği görülürken, şahit olduğu ilginç anı değerlendiren Özçelebi, "İskelede arkadaşlarımla sohbet ediyordum ve bir anda martının denizde yüzen bir kişinin göbeğine konduğunu gördüm. Bu durum çok ilgimi çekti ve hemen videoya aldım. İnanılmaz güzel bir hadiseydi" dedi.

Yuvadan düşen martıyı besleyip İstanbul'dan İzmir'e getirmişler

Martının hikayesinin de olay kadar ilginç olduğu ortaya çıktı. Göbeğine martı konan adamın ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşarken yuvadan düştüğünü gördükleri martıyı besleyip büyüttükleri ve İzmir'e tatile gelirken yanlarında getirdikleri öğrenildi. Daha sonra ise tatil dönüşü ailenin martıyı komşularına emanet ederek İstanbul'a gittikleri belirtildi. Özçelebi sözlerinin devamında, "Martıyı buralarda sık sık görüyoruz ama daha önce herhangi bir insanla bu kadar yakınlaştığını görmemiştik" diye ekleme yaptı.

Öte yandan yaşanan enteresan olay, Foça sakinlerinde büyük bir ilgi uyandırdı. Birçok kişi martının bu davranışını hayretle karşılarken, sosyal medyada paylaşılan video kullanıcılardan beğeni topladı.