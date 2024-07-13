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Fiziksel engelli şair Harun Yenice'nin kitabı tanıtıldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan fiziksel engelli Harun Yenice, çıkardığı şiir kitabı için tanıtım ve imza günü düzenledi. Yenice, kitabında 126 şiir bulunduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan fiziksel engelli Harun Yenice, çıkardığı şiir kitabı için tanıtım ve imza günü düzenledi.

Doğuştan fiziksel engelli olan 50 yaşındaki Harun Yenice, yıllardır yazdığı şiirlerini bir kitapta topladı. Çıkardığı şiir kitabının tanıtım ve imza günününde heyecanlı olan Yenice, mutluluğunu yakınlarıyla paylaştı. Yenice, "Hayalini kurduğum 'Umuda Yelken Açtım' isimli kitabımı sizlere sunmaktan şeref ve onur duyuyorum. Kitabımda 126 şiir bulunuyor. Bu günümde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" dedi.

İmza gününe çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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