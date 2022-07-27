Fırtına Vadisi'ne Arap turist akını - Haberler

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Fırtına Vadisi'ne Arap turist akını

Fırtına Vadisi'ne Arap turist akını

Yaz tatilini değerlendirmek isteyen Arap tatilciler Rize'nin Fırtına Vadisi'ne akın etti.

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Yaz tatilini değerlendirmek isteyen Arap tatilciler Rize'nin Fırtına Vadisi'ne akın etti.

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde bulunan Fırtına Deresine yerli ve yabancı tatilciler akın ediyor. Fırtına Vadisi'nde turistleri önce dere üzerinde tesisler tarafından kurulan zipline ve salıncaklar karşılıyor. Dereden karşıya zipline ile geçen vatandaşlar, aynı güzergahtan geriye dönerek dereyi tepeden, vadiyi de karşıdan izleme fırsatı buluyor. Daha sonrasında Fırtına deresinde dalgaların arasında yapılan rafting etkinliğini yapmadan da geçmiyorlar. Fırtına Vadisine gelen turistlerin ziplene ve rafting etkinliklerinden çok eğlendiklerini ve Fırtına deresini çok sevdiklerini söylediler.

Fırtına Vadisine gelen Arap turistlerden Abdullah Ubayd, yaptığı açıklamada "Biz buradaki tatilcilere Rize'nin nasıl olduğunu insanların nasıl davrandığını sorduk. Onlarda bize çok düzel bir şekilde anlattı. Fiyatların ucuz olduklarını söylediler. Buranın manzaralarını bize güzel olduğunu anlattı. Biz de 'Burayı tavsiye ediyor musun' diye sorduk. Buranın güzelliğini anlatarak tavsiye ettiğini söyledi. Bizim arkadaşlarımız bize diyor ki 5 gün kaldık imkanımız olsa bir ay kalabileceklerini söylediler" şeklinde konuştu. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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