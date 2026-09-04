Finlandiya'da Gözetleme Dronu Bulundu

Finlandiyalı yetkililer, ülkenin güneyinde bir gözetleme dronu bulunduğunu ve söz konusu insansız hava aracının ülke topraklarını ihlal edip etmediğinin araştırıldığını açıkladı.

Finlandiya ülkenin güney kıyısında bir gözetleme dronu bulunduğunu duyurdu. Finlandiya Sınır Muhafızlarının, söz konusu insansız hava aracının ülke topraklarını ihlal edip etmediğini araştırdıkları açıklandı. Yetkililer, hava aracının Finlandiya topraklarına nerede, ne zaman ve nasıl girdiğini ve Finlandiya sınırını nasıl geçtiğini araştırıyor.

Dronun bulunmasının ardından yapılan incelemelerde elde edilen ilk bulguların hava aracının Geoscan 701 tipi bir dron olduğunu işaret ettiği vurgulayan yetkililer, bu modelin hem devlet hem de sivil kuruluşlar tarafından kullanıldığını belirtti. Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise, şu aşamada insansız hava aracının menşeinin, operatörünün veya amacının teyit edemediği belirtildi.

Soruşturma, diğer yetkililerle işbirliği içinde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı