Fındıklı'da NATO Protestosu: "Bugün İran'a, Filistin'e; Yarın Türkiye'ye"

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Çeşitli siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütü üyeleri NATO'yu Fındıklı ilçesinde protesto ettiler.

CHP, SOL Parti, EMEP, Tüm Emeklilerin Sendikası, Halkevleri, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim Sen ve Çay Üreticisi Meclisi üyelerinin çoğunluğu oluşturduğu protestocular Cumhuriyet Caddesi önünde toplanarak sloganlarla Cami Meydanı'na yürüdüler.

Eğitim Sen Rize Şube Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kaya, protestocular adına burada yaptığı açıklamada, NATO'nun 1949'dan beri dünyanın başına bela olduğunu söyledi.

Türkiye'nin NATO uğruna 1952'de Kore'de 400'ün üstünde evladını bedel olarak verdiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Ama bizim elimize ne geçti? Açlık, yoksulluk, kontrgerilla operasyonları ve faili meçhul cinayetler. İşte bütün bunların kaynağı, Amerikan emperyalizmi ve onun büyük tetikçisi olan, onun katil tetikçisi olan NATO'dur. Unutmayalım ki, NATO'ya mensup olmak hiçbir zaman için ülkemizin güvenliğini sağlamayacaktır. Çünkü bugün Danimarka'dan Grönland Adası'nı isteyen Amerikan emperyalizmi, yarın bizim elimizden bütün Anadolu'yu almak için her türlü teklifi ve tehdidi yapacaktır. Buna bütün vatanseverlerin mutlaka emin olmaları gerekir ve buna göre tavır almaları gerekir. Vatansever olmak, bedel ödemek demektir. Bugün bedel ödemek, emperyalizme başkaldırmakla olur. Bugün İran'a yapılanlar, bugün Filistin'e yapılanlar, emin olun yarın bu güzel ülkeye de yapılacaktır."

"NATO, ULUSLARARASI TEKELCİ SERMAYENİN SİLAHLI GÜCÜDÜR"

EMEK Partisi Fındıklı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Erdoğan da emperyalizm ve onun yerli işbirlikçileri tarafından halklara dayatılan savaş, yoksulluk ve sömürü düzenine karşı ortak mücadele bayrağını yükseltmek için toplandıklarını söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"NATO, uluslararası tekelci sermayenin silahlı bir gücüdür. Dünyamız, kar oranları düşen ve pazar kavgasına tutuşan emperyalist tekellerin, halkları kanlı savaşlara sürüklediği bir barbarlık çağını yaşamaktadır. İnsanlığa bir güvenlik kalkanı olarak pazarlanan NATO, gerçekte ABD ve Batılı emperyalist tekellerin dünyayı yağmalamak, ezilen halkları sindirmek ve işçi sınıfının mücadelelerini bastırmak için kurduğu saldırgan bir savaş aygıtıdır. Bugün kuzeyimizde Karadeniz'in emperyalist güçler ve NATO tarafından bir askeri tatbikat ve çatışma alanına dönüştürülmek istenmesi, bölge halklarının tepesinde sallanan bir Demokles kılıcıdır. Orta Doğu'da Siyonist İsrail'in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği soykırım, ABD ve NATO şemsiyesi altındaki emperyalist sistemin sınırsız desteğiyle sürmektedir. Emperyalizmin olduğu yerde barış değil, yalnızca kan, gözyaşı vardır."

Kaynak: ANKA