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Düzce'de fındık hasadı davul zurnayla başladı

Düzce'de fındık hasadı davul zurnayla başladı
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Düzce'nin Darıyeri Mengencik köyünde rekolte yüksekliği nedeniyle fındık hasadı, köy muhtarlığının organizasyonuyla davul ve zurna eşliğinde başladı. Muhtar Ersin İnan, sezonun bereketli geçmesini dileyerek bu başlangıcın geleneksel hale geleceğini belirtti.

Düzce'nin Darıyeri Mengencik köyünde fındık üreticileri, rekoltenin yüksek olması dolayısıyla yeni hasat sezonuna davul ve zurna eşliğinde girdi.

Darıyeri Mengencik köyünde fındık bahçelerine giren üreticiler, hasat mesaisi için hazırlıklarını tamamladı. Köy muhtarlığının organizasyonuyla bahçeye getirilen davul ve zurna ekibi eşliğinde sezonun ilk fındıkları toplandı.

Köy muhtarı Ersin İnan, bu yıl hem kendi köylerinde hem de çevre bölgelerde fındık veriminin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Sezonun tüm üreticiler için bereketli geçmesini temenni eden İnan, "Hem köyümüzde hem civarda ciddi bir fındık yoğunluğu var. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Sezonu davullu zurnalı şekilde başlatalım istedik. Bahçemizde böyle bir şey yaptık ve fındık toplama sezonunu başlattık. İnsanların tepkisi de güzel oldu. 'Muhtar, bahçene davul zurna getirdin' dediler. Biz de değişik bir şey olsun dedik, böyle bir başlangıç yaptık. Seneye daha farklı şekilde başlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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