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Gazze'de enkaza Ömer Halisdemir resmi

Gazze'de enkaza Ömer Halisdemir resmi
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Filistinli sanatçılar, Gazze Şeridi'nde bir enkazın duvarına, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in resmini çizdi.

Filistinli sanatçılar, Gazze Şeridi'nde bir enkazın duvarına, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in resmini çizdi.

Filistinliler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i unutmadı. Filistinli sanatçılar, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir enkazın duvarına Halisdemir'in resmini çizdi.

"Bu çalışma, Gazze'deki Filistin halkı ile kardeş Türk halkı arasındaki güçlü bağları yansıtıyor"

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen kamp sakini Ali Al-Adaw, bir grup Filistinli sanatçının şehit kahraman Ömer Halisdemir'i anmak amacıyla söz konusu duvar resmini yaptığını söyledi. Al-Adaw, "Şu anda Nusayrat'ın kuzeyindeyiz. Burada, Türkiye'deki başarısız askeri darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla şehit Türk kahramanı Ömer Halisdemir anısına bir duvar resmi yapıldı. Bu çalışma, Gazze'deki Filistin halkı ile kardeş Türk halkı arasındaki güçlü bağları yansıtıyor" dedi.

"Gazze'deki şehitlerimizi unutmadığımız gibi Türkiye'deki şehitlerimizi de asla unutmayacağımızı göstermek istedik"

Filistinli sanatçı Abdel Muti Ashour ise, bir grup Filistinli sanatçının Gazze'de savaşta yıkılan evlerin enkazı arasında bu çalışmayı birlikte hazırladığını belirtti. Ashour, "Sanatçı arkadaşlarım birlikte, Türkiye'deki darbe girişimine canı pahasına karşı koyan şehit Ömer Halisdemir için bu duvar resmini Gazze'nin yıkılmış evlerinin enkazı üzerine yaptık. Bu eserle dünyaya, Gazze'deki şehitlerimizi unutmadığımız gibi Türkiye'deki şehitlerimizi de asla unutmayacağımızı göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

Duvar resmi, Filistin ve Türk halkları arasındaki insani ve tarihi bağların ne kadar güçlü olduğunu gösterirken, Gazze Şeridi'nde yaşanan tüm zorluklara rağmen Filistinli sanatçıların sanatı bir anma ve dayanışma mesajı olarak kullanmaya devam ediyor. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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