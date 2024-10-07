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Filistin Mücadelesinde Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Paneli Bayburt'ta Düzenlenecek

Filistin Mücadelesinde Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Paneli Bayburt'ta Düzenlenecek
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Bayburt Valiliği ve İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Filistin Mücadelesinde Türkiye'nin Kamu Diplomasisi' adlı panel, bugün Fuat Sezgin Konferans salonunda gerçekleştirilecek. Panelin ardından Grup Yürüyüş müzik dinletisi yapacak.

Bayburt Valiliği ve İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce bugün 'Filistin Mücadelesinde Türkiye'nin Kamu Diplomasisi' adlı panel düzenlenecek, panelin ardından Grup Yürüyüş sahne alacak.

İki oturum halinde gerçekleşecek olan 'Filistin Mücadelesinde Türkiye'nin Kamu Diplomasisi' konulu panelin moderatörlüğünü Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serkan Gündoğdu ve Bayburt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Savaş Keskin yapacak. Panele konuşmacı olarak katılacak isimler ise Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav-İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Dr. Mehmet Rakipoğlu-Mardin Artuklu Üniversitesi, Doç. Dr. Sezai Öztop-İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Doç. Dr. İdil Tunçer Kılavuz-İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Aslında Gazetesi Haber Müdürü Furkan Erten olarak belirlendi.

Fuat Sezgin Konferans salonunda gerçekleşecek olan panelin ilk oturumu 16.00'da, 2'inci oturumu ise 16.30'da başlayacak. Panel sonrasında saat 19.30'da Grup Yürüyüş sahne alarak, parçalarını seslendirecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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