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Filistin Edebiyatı ve Kadınların Mücadelesi Konferansı Karabük'te Düzenlendi

Filistin Edebiyatı ve Kadınların Mücadelesi Konferansı Karabük'te Düzenlendi
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Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen 'Filistin Edebiyatının 100 Yıllık Hikayesi ve Filistinli Kadınlar' konferansında yazar Peren Birsaygılı Mut, Filistin edebiyatının tarihi süreci ve kadınların bu alandaki mücadelesini ele aldı. Konferans, Filistin edebiyatının sanatsal bir ifade biçimi olmasının ötesinde, bir direniş ve kimlik mücadelesi aracı olduğunu vurguladı. Kadınların edebiyat ve toplumsal direnişteki rolü de dikkat çekildi.

Yazar ve akademisyen Peren Birsaygılı Mut'un, KBÜ'deki konferansında Filistin edebiyatının tarihi süreci ve kadınların bu alandaki mücadelesi konuşuldu.

Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Filistin Edebiyatının 100 Yıllık Hikayesi ve Filistinli Kadınlar" başlıklı konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Bozkurt Özyalçın, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Filistin edebiyatının sadece sanatsal bir alan olmadığını, aynı zamanda bir direniş ve kimlik mücadelesi aracı olduğunu vurguladı.

KBÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Bozkurt Özyalçın ise Filistinli kadınların edebiyat alanındaki mücadelesinin önemine dikkat çekerek, kadınların hem edebi hem de toplumsal direnişte oynadığı role dikkat çekti.

KBÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Genç KADEM Öğrenci Kulübünün de dahliyle düzenlenen söyleşide, yazar ve akademisyen Peren Birsaygılı Mut, Filistin edebiyatının 100 yıllık tarihi süreci ve bu süreçte Filistinli kadınların edebiyat içindeki rolü hakkında kapsamlı bilgiler verirken Filistinli kadın yazarların eserleri, edebi direnişin tarihsel gelişimi ve bu süreçte kadınların karşılaştığı zorlukları detaylı bir şekilde ele aldı.

Birsaygılı Mut, Filistin edebiyatının sadece sanatsal bir ifade biçimi olmadığını, aynı zamanda bir direniş ve kimlik mücadelesi aracı olarak öne çıktığını belirterek kadın yazarların bu alandaki etkisini ele alıp, onların toplumsal hafızayı nasıl inşa ettiklerini ve edebi eserler yoluyla kültürel mirası nasıl koruduklarını anlattı.

Etkinlik sonunda, Rektör Yardımcısı Karaş, yazar Peren Birsaygılı Mut'a teşekkür belgesi takdim etti.

Program günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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