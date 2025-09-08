Filistin'de sıraları boş kalan şehit öğrenciler Sivas'ta anıldı

Sivas'ta AK Parti Gençlik Kolları, İsrail'in saldırılarında Filistin'de şehit olan çocukları düzenlenen etkinlikle andı.

AK Parti Sivas Gençlik Kolları, İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. İnönü Caddesi'nde bulunan parti standının önüne boş sıralar konularak sıralara saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli öğrencilerin fotoğrafı konuldu.

"Teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı"

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Çelikten, "Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken; Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi" şeklinde konuştu.

"Her boş sıra, bir çocuğun yarım kalmış hayali"

Filistin'deki zulme sessiz kalındığını ifade eden Çelikten, "Her boş sıra, Gazze'de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali. Bu sıralara bıraktığımız Filistin atkıları ve şehit edilen çocukların isimleri, insanlığın vicdanına kazınması gereken utanç tablosunun birer sembolüdür. Filistin'de insanlığın gözü önünde sürdürülen açık bir soykırıma şahit oluyoruz ne yazık ki. Henüz 6 yaşında, 355 kurşunla hunharca öldürülen küçük Hind'in, günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep'in; enkaz altında can veren binlerce masum yavrunun feryadı, hepimizin vicdanını sınayan bir imtihan. Bu çığlık, hepimizin sınavı, ahirette verilecek hesabıdır. Katil İsrail'in bombalarıyla hayatı söndürülen her çocuk, insanlığın vicdanına atılmış ağır bir tokattır" dedi. - SİVAS