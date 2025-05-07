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Filistin Büyükelçisi Kapadokya Üniversitesini Ziyaret Etti

Filistin Büyükelçisi Kapadokya Üniversitesini Ziyaret Etti
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Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Faed Halid ABD Mustafa, Kapadokya Üniversitesini ziyaret ederek 'Filistin'in Kamu Diplomasisi Çalışmaları' konulu seminerde sunum yaptı.

Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Faed Halid ABD Mustafa, Kapadokya Üniversitesini (KÜN) ziyaret ederek " Filistin'in Kamu Diplomasisi Çalışmaları" yayınına konuk oldu.

KÜN'ü gezen Büyükelçi Mustafa, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ı makamında ziyaret ederek KÜN hakkında bilgi aldı. Alev Alatlı Stratejik Düşünce ve Uygulama Araştırma Merkezi'ni de ziyaret eden Büyükelçi Mustafa'ya Kapadokya Üniversitesinin kurucusu Alev Alatlı'nın Filistin davasına yönelik çalışmaları ve kitapları konusunda bilgi verildi. Büyükelçi Mustafa daha sonra Dış Politikada Kamu Diplomasisi projesi çerçevesinde moderatörlüğünü Kapadokya Üniversitesi İİSBF Dekan Vekili Prof. Dr. Şafak Oğuz'un yaptığı oturumda "Filistin'in Kamu Diplomasisi Çalışmaları" başlıklı seminerde sunum yaptı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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