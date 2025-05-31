Fevzi Akkoyun: 50 Yılın Ardından Dijital Dünyaya Adım Attı

Fevzi Akkoyun: 50 Yılın Ardından Dijital Dünyaya Adım Attı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 50 yıl tatlıcılık yapan Fevzi Akkoyun, kızı Mürşide'nin teşvikiyle açtığı YouTube kanalıyla binlerce takipçiye ulaştı. Kanalında tatlı tariflerini paylaşan Akkoyun, kısa sürede 170 bin aboneye ulaştı ve YouTube'dan gümüş plaket aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çocuk yaşta başladığı tatlıcılık mesleğini 50 yıl boyunca sürdüren 67 yaşındaki Fevzi Akkoyun, 2015 yılında mesleği bıraktıktan sonra kızı Mürşide Akkoyun Avcı'nın teşvikiyle açtığı YouTube kanalı sayesinde binlerce takipçiye ulaştı.

İlkokuldan sonra çok genç yaşta mesleğe adım atan Akkoyun, 2015 yılında emekliye ayrıldı. Emeklilik sürecinde kızı Mürşide'nin yönlendirmesiyle dijital dünyaya adım atan Fevzi Usta, kurduğu YouTube kanalıyla yılların birikimini ve lezzet sırlarını paylaşmaya başladı. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan videolarıyla dikkat çeken Fevzi Usta, yıllarca yaptığı tatlıların hem tariflerini paylaşıyor hem de doğal halleriyle beğeni topluyor.

Tatlı tarifleri, meslek hatıraları ve samimi üslubuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Akkoyun'un içerikleri, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip edilmeye başlandı. Kanalı 170 bin aboneye ulaşan Fevzi Akkoyun'a, YouTube tarafından "100.000 aboneyi geçtiği" için Silver Play Button (Gümüş Oynatma Düğmesi) plaketi takdim edildi. Üzerinde İngilizce olarak "Presented to Fevzi Akkoyun for passing 100.000 subscribers" ifadesi yer alan plaket, yılların emeğini dijital dünyada da hak ettiği yeri bulmasını sağladı.

Bir kazandibi tarifiyle dijital dünyayla tanışan Fevzi Akkoyun, "Emekli olduktan sonra kızımın yönlendirmesiyle çıktığım bu yolculuk beni, yıllarca çalıştığım dükkanın dışına taşıdı. Artık dünyanın dört bir yanından insanlar tariflerimi izliyor, mesajlar gönderiyor. Mutluyum, gururluyum." dedi.

Fevzi Usta'yı dijital dünyaya taşıyan kızı Mürşide Akkoyun Avcı ise, "Babamın emeğini, bilgisini ve ustalığını yalnızca birkaç kişinin değil, herkesin görmesini istedim. Onun yıllarca biriktirdiği o eşsiz tarifler sadece bir dükkanda kalmamalıydı. Video çekmeye başladığımızda bu kadar büyüyeceğini ikimiz de tahmin etmiyorduk. Ama babam kamera karşısında da en az mutfakta olduğu kadar doğal ve içten. Onunla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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