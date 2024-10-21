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FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölüm Haberi Gaziler Tarafından Kutlandı

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölüm Haberi Gaziler Tarafından Kutlandı
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15 Temmuz gazisi Ercan Şen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü değerlendirerek, bu haberin Türkiye için güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Gaziler, 15 Temmuz'da dökülen kanların bir kez daha anlam kazandığını belirtip şükretti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazi olan Ercan Şen, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "15 Temmuz'da dökülen kanlarımızın, ahımızın bir kere daha çıktığına şahit olduğumuz için Rabb'imize şükrediyoruz" dedi.

FETÖ mensupları sosyal medya hesaplarından elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü belirtti. Türkiye genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olan vatandaşlar elebaşı Gülen'in ölüm haberini kutladı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bacağına helikopter mermisi isabet etmesi sonucu gazi olan 15 Temmuz Türk Dünyası Gazileri Dernek Başkanı Ercan Şen, elebaşı Gülen'in ölümünü değerlendirdi.

"15 Temmuz'da dökülen kanlarımızın çıktığına şahit olduğumuz için şükrediyoruz"

15 Temmuz öncesinde örgütün ne kadar tehlikeli bir Amerikan istihbarat aparatı olduğunu dile getiren Şen, kalkışmanın ardından yaşananlardan kendilerini haklı çıkarttığını söyledi. Elebaşı Gülen'in ölüm haberine ilişkin konuşan Şen, "Bugün de bu melunun yani bu Fethullah Gülen hareketini kuran adamın ölüm haberini aldık. Bu Türkiye için güzel bir haberdir. Türkiye'nin önündeki Türk yüzyılının önündeki en büyük son engel de kalkmıştır. Biliyorsunuz diğer engel PKK olayıdır. PKK şu anda Güneydoğu'da artık silinmiştir. Sınırlarımız ötesinde kahramanlarımız PKK'ya haddini bildirmeye devam etmektedir. Bu FETÖ örgütü de devletimize, ordumuzun içine sivil bürokrasi, askeri bürokrasiye sızmış hain bir örgüttü. ve şu anda bu güzel haberi de bugün alarak gittikçe bunların gücünü kaybedeceğini, tasfiye olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerika'da bunlar bir örgüt olarak hala bir aparat örgütü olarak varlıklarını sürdürebilirler. Ama şuna eminim ki ne Türkiye'de ne de Türk dünyasında, eskisi kadar güçleri olmayacak ve gittikçe güçleri kaybedeceklerdir. 15 Temmuz'da dökülen kanlarımızın, ahımızın bir kere daha çıktığına şahit olduğumuz için Rabb'imize şükrediyoruz" diye konuştu.

"İtiraflar ve ayrılmalar olacaktır biz bunları da buradan keyifle seyredeceğiz"

Ölüm haberini FETÖ mensubu sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını kaydeden Şen, "Biz şunu biliyoruz son birkaç yıldır sağlığı zaten iyi değildi. En son bunama belirtileri göstermeye, böbrek yetmezliği, tansiyon, şeker vesaire her an ölüm haberinin geleceğini bekliyorduk. Tahminim bu 3 gün içerisinde kendi aralarındaki pazarlıkları bir yere kadar getirdiler. Onun pazarlığının neticesinde biz bugün haberi doğrulatabildik diye düşünüyorum. Fakat şunu da söyleyebilirim. Bundan sonra bunların makam, mevki, mal kavgası, çok büyük bir oranda giderek şiddetlenecektir. İtiraflar başlayacaktır, örgütten ayrılmalar olacaktır. ve biz bunları da buradan böyle keyifle seyredeceğiz. Bütün gazi kardeşlerimiz şu anda aynen benim hissettiğim gibi memnuniyet içerisindedirler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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