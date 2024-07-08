Fethiye'de Tüp Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Ural Postalcı Toprağa Verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tüp patlaması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ural Postalcı toprağa verildi.

Olay, Karagözler Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 2 Temmuz Salı günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından patlama sonrası evde çıkan yangın kontrol altına alınırken, o esnada evde bulunan ve ağır şekilde yaralanan Ural Postalcı (83), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Antalya'ya sevk edilen Postalcı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Fethiye'de uzun yıllar turizmcilik ve futbol oynayan Fethiye Turizm Derneği kurucularından olan Ural Postalcı Fethiye Merkez Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - MUĞLA