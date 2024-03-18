Fethiye'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne Özel Bot Ziyarete Açıldı

Fethiye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-911 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde Fethiye'de, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-911 botu, 09.00-18.00 saatleri arasında Fethiye Sahil Güvenlik İskelesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşların botu ziyaret ettiği öğrenildi. - MUĞLA