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Fethiye'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne Özel Bot Ziyarete Açıldı

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Fethiye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-911 botu, vatandaşların ziyaretine açıldı. Bot, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'nde 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fethiye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-911 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde Fethiye'de, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-911 botu, 09.00-18.00 saatleri arasında Fethiye Sahil Güvenlik İskelesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşların botu ziyaret ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Güney Ege 18 Mart Fethiye Yerel Haberler

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