Fethiye'de dalgıçlardan 'ıslak' bayram kutlaması

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, Kurban Bayramı'nı su altında kutlayarak Türk bayrağı açtı, bayramlaştı ve şeker ikram etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kurban Bayramı bu yıl da sadece karada değil, denizin altında da neşeli görüntülere sahne oldu. Dalyan Koyu açıklarında suya dalan bir grup dalgıç, 5 metre derinlikte adeta 'su altı bayram sahnesi' kurarak bayramlaştı.

Dalış merkezine bağlı Önder Diktaş, Kaan Günay, Efkan Kardeş, Bahri Kara ve Enes Turhan denizin serinliğini fırsata çevirip Türk bayrağını su altında açarak bayram coşkusunu balıkların arasına taşıdı. Su altında yapılan 'el öpme' bölümü ise izleyenleri gülümseten anlara sahne oldu. Dalgıçlar birbirlerine şeker ikram etmeyi de ihmal etmedi. Su altında bayramlaşmanın en dikkat çeken yanı ise ikram edilen şekerleri su altında yemeleri oldu.

Dalış okulu eğitmeni Önder Diktaş, bu özel etkinliği artık bir gelenek haline getirdiklerini belirterek, "Bayramları sadece karada değil, denizin altında da yaşatıyoruz. Hem farkındalık oluşturuyoruz hem de dalış sporuna ilgiyi artırıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
