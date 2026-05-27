Kurbanlığı araçtan sarkıtıp kilometrelerce sürükledi

Bolu'da kurbanlık hayvanın bacaklarından bağlanarak hareket halindeki süt aracının arkasından sarkıtılarak götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Bolu-Bilecik kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 14 AAY 104 plakalı süt aracının sürücüsü, kurbanlık hayvanın bacaklarını bağlayarak aracın arka kısmından sarkıttı. Kurbanlık hayvanı canlı şekilde sarkıtarak Mudurnu ilçesi Karataş köyü yoluna kilometrelerce ilerleyen sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BOLU

