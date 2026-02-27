Fethiye'de Şehit Fethi Bey, 112. Şehadet Yılı'nda anıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesine adı verilen Tayyareci Yüzbaşı Fethi Bey, şehadetinin 112. yılında Fethiye'de törenle anıldı. Muharip uçakların saygı geçişi ve paramotor gösterileri törene damga vurdu.

Şehit Fethi Bey Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından program, muharip uçakların saygı geçişi ile devam etti. Ardından Türk Hava Kurumu paramotor ekibi tarafından gerçekleştirilen gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve coşkuyla izlendi. Törende Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi Genç Kanatlar Topluluğu'ndan Berkay Tanç "Yükseklerdesin" isimli şiiri seslendirdi. THK Fethiye Şubesi Genç Kanatlar Topluluğu Lider Yardımcısı Aysun Atalay ise günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları da yaptığı açıklamada, Şehit Fethi Bey'in 27 Şubat 1914'te şehit olduğunu hatırlatarak, aynı zamanda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün iç kurucu üyelerinden biri ve ilk şehit üyesi olduğunu vurguladı.

Törene; Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Dalaman Garnizon Komutanı Yusuf Karuk, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'ndan Okan Mumcu, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Doğu, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Salih Murat Kara, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar ile siyasi parti temsilcileri, oda ve STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya konuşmasında, "Ölüm herkese gelecek, Fethi Bey'e de geldi. Ölümler bir anlam ifade ediyorsa değerlidir. Bu kıymetli ismin güzel ilçemize verilmiş olması bizler için büyük bir onurdur. Şehit Fethi Bey'i, Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit pilotlarımızı, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı