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Fethiye'de sağanak yolları göle çevirdi, bir otomobil su birikintisinde mahsur kaldı

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Fethiye'de sağanak yolları göle çevirdi, bir otomobil su birikintisinde mahsur kaldı Haber Videosunu İzle
Fethiye'de sağanak yolları göle çevirdi, bir otomobil su birikintisinde mahsur kaldı
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Fethiye'de etkili olan şiddetli sağanak yolları su altında bıraktı; araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bir otomobil içindeki kişilerle su birikintisinde mahsur kaldı. Ölüdeniz'de de yollar suyla kaplandı, Köprübaşı'nda bir kanalın su seviyesi taşma noktasına geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bir otomobil su birikintisinde mahsur kaldı.

Fethiye'de etkisini artıran sağanak yağış, ilçenin farklı noktalarında su baskınlarına neden oldu. Yağışın ardından yollar suyla kaplanırken, bazı bölgelerde oluşan su birikintileri ulaşımı güçleştirdi. Biriken suların ev ve iş yerlerine kadar ulaşması vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağışın ardından bazı yollarda su seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte ve yürümekte güçlük çekti.

Otomobil su birikintisinde mahsur kaldı

Sağanağın etkili olduğu noktalardan birinde bir otomobil, içindeki kişilerle birlikte su birikintisinde mahsur kaldı. Yükselen su seviyesi nedeniyle araçta bulunanlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış, dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz'de de etkisini gösterdi. Bölgede yollar suyla kaplanırken, oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Fethiye Köprübaşı'nda ise etkili olan sağanak nedeniyle bir kanalın su seviyesi yükseldi. Kanalın taşma noktasına geldiği görülürken, bölgedeki durum endişeye neden oldu.

Öte yandan Fethiye'de etkili olan yağış ev ve iş yerlerini de etkiledi. Biriken suların bazı noktalarda bina girişlerine ve iş yerlerine kadar taşmasıyla vatandaşlar su baskınlarına karşı mücadele etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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