Fethiye'de Anneler Günü'nü Denizaltında Kutladılar

Denizaltında Anneler Günü kutlaması

Fethiyeli dalgıçlar oyunculuklarını 'anneler' için sergiledi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizin 5 metre altına dalan dalgıçlar, tüm annelerin Anneler Günü'nü hazırladıkları mizansen ile kutladı.

Sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinlikleri ile adından söz ettiren Fethiyeli dalgıçların son etkinliği ise Anneler Günü'nde oldu. Bir araya gelen Niky Grey, Önder Diktaş, Alperen Beyaz ve Furkan Hündür isimli dalgıçlar, 5 metre derinlikte Anneler Günü'ne özel çekim yaptı. Hazırladıkları mizansen ile eğlenceli bir kutlama mesajı veren dalgıçlar, suyun altında "Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" yazılı afiş açtı. Dalyan Koyu'nda gerçekleştirdikleri etkinlik ile annelerin hayata olan dokunuşlarına dikkat çeken dalgıçlar, suyun altında temsili olarak anne rolündeki bir başka dalgıçın elini öpüp hediye verdi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada ise "Anneler Günü için özel bir çekim yaptık. Biraz da eğlenceli olması için küçük bir canlandırma gerçekleştirdik. Fethiye'deki dalış merkezi olarak tüm annelerimizin gününü kutluyoruz. İyi ki varlar" ifadeleri yer aldı.