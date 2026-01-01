Haberler

Fethiye'de Meydana Gelen 3,5 Büyüklüğündeki Deprem Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntı nedeniyle panikleyen vatandaşlar dışarı çıktı ancak olumsuz bir durum yaşanmadı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.33'te merkez üssü Fethiye olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23,92 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı Yakacık, Zorlar, Karaçulha, Bozyer, Esenköy ve Seydikemer'de de hissedildi.

Deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak sarsıntı, ilçedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların panik içinde bulundukları mekandan dışarı çıktıkları görülüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
