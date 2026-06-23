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Mapa Şamandıra Projesi Fethiye'de 20 Koyda Uygulanacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca deniz çayırlarını korumak amacıyla başlatılan Mapa Şamandıra Projesi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 koyda hayata geçirilecek.

Haber: Cihan KAYA

(MUĞLA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca deniz çayırlarını korumak ve ekosistem dengesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Mapa Şamandıra Projesi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 koyda uygulanacak.

Fethiye ilçesindeki koylarda Mapa Şamandıra Projesi uygulanacak. Fethiye'deki Göcek mahallesinde İnceburun, Osmanağa, Günlük-Atbükü, Boynuzbükü, Kille-Büyükova, Bedri Rahmi, Sıralı Bük, Sarsala, Hamam, Binlik, Martı, Merdivenli, Göbün, Domuz Adası, Tersane Adası, Zeytin Adası, Yassıca Ada, Göcek Adası, Göcek Doğu ve Göcek Merkez'i Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca deniz çayırlarını korumak ve ekosistem dengesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamına alındı.

Kaynak: ANKA
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