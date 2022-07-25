Fethiye Belediyesi Zabıtaları Dilencilere Cezai İşlem Uyguladı - Haberler

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Fethiye Belediyesi Zabıtaları Dilencilere Cezai İşlem Uyguladı

ANKA - Yerel
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Fethiye Belediyesi Zabıtaları Dilencilere Cezai İşlem Uyguladı

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin merkezi noktaları ve cami önlerinde dilencilik yapanlara, 5326 Kabahatlar Kanununun 33. maddesi gereğince cezai işlem uyguladı.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin merkezi noktaları ve cami önlerinde dilencilik yapanlara, 5326 Kabahatlar Kanununun 33. maddesi gereğince cezai işlem uyguladı.

Fethiye Belediyesi Zabıta Ekipleri, resmi ve sivil ekiplerce tespitler yaptı. Akşam saatlerinde ilçenin merkezi noktalarında yapılan operasyona, Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katılım sağladı. Dilencilerin lüks araçlarla şehre giriş yaptığı tespit edilirken, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan vatandaşlara seslendi. Bağlan, "Halkımızın duygularını sömüren dilencilere para ya da başka bir şey verilmemesinin yurttaşlarımızdan rica ediyoruz. Emniyet Müdürlüğü'müz ile birlikte yaptığımız tespitlerde dilencilerin lüks araçlarla şehrimize geldiğini gördük. Gerekli cezai işlemleri uyguladık" dedi.

ANKA / Yerel

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