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Ferdi Tayfur'un Sevenleri Yeniköy Mezarlığı'nda Bir Araya Geldi

Ferdi Tayfur'un Sevenleri Yeniköy Mezarlığı'nda Bir Araya Geldi
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Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası sevenleri, sanatçının kabrini ziyaret ederek çiçekler bıraktı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde, hayranları Ferdi Tayfur'un hayatındaki önemini dile getirdi.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un sevenleri, Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabrine akın etti. Sevenleri, usta sanatçının mezarını ziyaret ederek çiçekler bırakırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Sanat dünyasının efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Sarıyer'de bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabrine sevenleri akın etti. Hayranları, sanatçının mezarına çiçekler bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen kalabalık, Ferdi Tayfur'a duydukları sevgiyi dile getirirken duygu dolu anlar yaşandı.

"Almanya'da gıyaben cenaze namazı kıldık"

Ferdi Tayfur'un Almanya'dan kabri başına gelen hayranı Kenan Güngör, "Öncelikle tüm Türkiye'mizin tüm ülkemizin başı sağ olsun. Böyle bir değerin yaşadığı dönemde yaşamak bizim için onurdur. Takriben ben 55 yaşındayım. Çocukluğumdan beri Ferdi babamızın şarkılarıyla, türküleriyle yaşadık. Gerektiğinde sevdamızı anlattı, gerektiğimizde bizim hüzünlerimizi, gerektiğinde bizim yaşamış olduğumuz bu fakir hayatı bize sevdirdi, anlattı. Sözün özü yüreğimizden bir parça koptu gitti. Bunu sözde değil hakikaten özde söyleyen bir kardeşinizim. Gurbette yaşıyorum. Gurbette olup da Ferdi'yi dinlememek gibi bir lüksümüz yok. Sözün özü, vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ferdi babamızın bu ölümü bizlere vesile olsun. Birbirimizi sevmemize vesile olsun her şeyden önce ve ayrıca şunu da söyleyeyim ben namaz kılan, 5 vakit namazımızı kılan bir kardeşinizim. Ama Ferdi babamız bize her şeyi sevdiren bir kardeşimizdi. Cenaze namazına gelemedim. Gıyaben cenaze namazını arkadaşlarımızla birlikte biz başka yerde eda ettik. Gıyaben de orada olmasında namaz kılma vesilesi olduğundan dolayı biz Almanya'da kendi aramızda böyle cemaat olarak namaz kıldık. Ama keşke buraya nasip olsaydı. Ben yine de madem yola çıktım, geri dönmedim, geldim. Bir de bugün kabini ziyaret ettim. Rabbim inşallah yeni yılda bize daha acılar yaşatmasın diyorum. Her şeyden önce birbirimizi sevmiş olalım inşallah" diye konuştu.

"Ferdi Tayfur ile büyüdüm"

Usta sanatçının başka bir hayranı Burak Tosun ise, "Ferdi Tayfur'un cenazesine katıldım. Binlerce insan vardı kalabalıktı. Sevenler de vardı tabii. Biz zaten Ferdi Tayfur'u her zaman seviyorduk. Şarkılarını, arabesklerini çok severdik. Ben onunla büyüdüm. Ferdi Tayfur'un cenazesine geldiğimden beri hani mezarına uğruyorum, seviyorum. Şarkılar iyi, güzeldi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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