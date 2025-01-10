Ferdi Tayfur Anısına Helva Dağıtımı Yapıldı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için vatandaşlara helva dağıtıldı. MHP Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Yener Tuncer, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kuşaklara mal olmuş topluma mal olmuş bir değerdi. Tekrardan tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için Milliyetçi Hareket Partisi Kadirli İlçe Başkanlığı, Cuma namazı sonrası Çamlıkahve Meydanı'nda vatandaşlara helva dağıttı.

MHP Kadirli İlçe Başkanı Severtürk Demirci, "Sayın Genel Başkanımızın çok sevdiği değerli sanatçımız Ferdi Tayfur için bugün Milliyetçi Hareket Partisi Kadirli ilçe başkanlığı olarak bir mevlüt okutup arkasından da helva dağıtımı yapıyoruz. Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dedi.

MHP Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Yener Tuncer ise, "Bu toprakların yetiştirdiği çok önemli bir değer olan rahmetli Ferdi Tayfur anısına ilçe teşkilatımızın düzenlediği mevlüt programındayız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kuşaklara mal olmuş topluma mal olmuş bir değerdi. Tekrardan tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.