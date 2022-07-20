Fenerbahçe'nin Eski Yıldızları, Hatay Veteranlar Takımı ile Mücadele Edecek

Bu sene 36'ncısı düzenlenen 'Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası'nın Antakya final maçı öncesinde, Fenerbahçe'nin eski yıldızları sahaya çıkarak Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu Hatay Veteranlar takımıyla mücadele edecek.

HBB Başkanı Lütfü Savaş ve Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Tuğbay Volkan Öztürk'ün girişimiyle Antakya'ya gelecek yıldız futbolcular, sporseverler için gösteri maçı yapacak.

Hatay'ın anavatana katılışı vesilesiyle her yıl HBB tarafından düzenlenen etkinlikte bu sene Hataylı ve Fenerbahçeli veteranlar karşı karşıya gelecek. Lütfü Savaş'ın da yer alacağı Hatay Veteranlar takımının karşısında sahaya; FBİAD Başkanı Güven Güleşce, Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri İrfan Yirmibeş, eski yıldız futbolcular Elvir Baliç, Mustafa Doğan, Bülent Uygun, Erkan Sözeri, Ali Nail Durmuş, Fevzi Layic, Tarık Daşgün, Tufan Apaydın, Kubilay Toptaş, Aykut Yıldırım, Mustafa Özer, Selim Özer ve Yunus Altun çıkacak.

HBB ve FBİAD iş birliğiyle düzenlecek gösteri maçının başlama düdüğü, 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 18.00'de çalacak.

ANKA / Yerel