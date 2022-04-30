Fener Rum Patriği Bartholomeos Müslümanların Ramazan Bayramı'nı Kutladı

GÖKHAN TUZLADAN

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'de bulunan tarihi Sveti Georgi Kilisesi'nde ayine katıldı. Bartholomeos, ayinde yaptığı konuşmada, Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Edirne'de bulunan tarihi Sveti Georgi Kilisesi'nde Hıristiyan-Ortodoksların katıldığı ayin, bugün saat 10: 00'da başladı ve yaklaşık üç saat sürdü. Ayine, Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ile Yunanistan'ın Orestiada (Kum Çiftliği), Dimethico (Dimetoka) kasabalarından ve Aleksandrapoli (Dedeağaç) şehrinden gelen metropoliti ile çok sayıda din insanı katıldı.

KONUKLARA EKMEK VE ET DAĞITILDI

Yunanistan'ın yakın kasabalarından gelen Yunanlar ile İstanbul'dan gelen Rumların da katıldığı ayinde dini ritüeller yerine getirildi. Okunan dualar eşliğinde hazırlanan ekmek ve etler gelen konuklara dağıtıldı. Geçen hafta sonlanan Paskalya Bayramı nedeniyle de gelen konuklara özel olarak hazırlanmış yumurtalar hediye edildi. Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov da İncil'den birer pasaj okuyarak ayine eşlik etti.

"YURT DIŞINDAN GELENLER, TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR MİSAFİRPERVERLİK BULACAKLARINI BİLİYORLAR"

Ayin sonrasında konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Türkiye'ye duydukları güveni vurguladı. Bartholomeos, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu vesile ile sizlerin Ramazan Bayramı'nı tüm kalbimizle tebrik etmekte, yüce Allah'ın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, bereket ihsan etmesini dilemekteyiz. İyi dileklerimizin ardından, burada, Aziz Georgi Kilisesi'nde Ortodoks inanç mensupları ile ayin gerçekleştirmemizden dolayı duyduğumuz mutluluğu paylaşmak isteriz. Bugün icra ettiğimiz ayinimize komşu Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan, İstanbul'dan ve başka şehirlerden gelenler katılmışlardır. Yurt dışından gelenler, Türkiye'de büyük bir misafirperverlik bulacaklarını biliyorlar. Onun için iyi bir komşuyu ziyaret etmenin rahatlığı ile geliyorlar.

"BUGÜN MİSAFİRPERVER EDİRNE HALKI İLE BİR KEZ DAHA BİR ARADA OLMAK BİZLERİ ZİYADESİ İLE MEMNUN ETTİ"

Geçen pazar günü 6 haftalık uzun bir perhiz döneminin ardından İsa Mesih'in dirilişini kutladığımız Paskalya Bayramı'nı idrak ettik. Oruç ve perhiz dönemleri ruhları ve bedenleri temizlemeyi, Tanrısal olan dine yakınlaşmayı sağlayan, manevi yönü ağır basan zaman dilimleridir. Hıristiyan ve Müslümanlar farklı uygulama şekilleri ile de olsa benzer ulvi yaklaşımla yüce yaratıcıyı oruç ve ibadetle övmekte, hayır işleri ile diğer insanların acısını azaltmaya çalışarak ona şükranlarını sunmakta ve onun şefaatine layık olmak için çabalamaktadır. Bugün misafirperver Edirne halkı ile bir kez daha bir arada olmak bizleri ziyadesi ile memnun etti. Hepinizi en kalbi duygularımız ve sevgi ile selamlıyor ve Allah'a emanet ediyoruz. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun sevgili Müslüman kardeşlerimiz."