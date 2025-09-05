FEDEK Başkanı Sakallıoğlu'ndan BEUN'a Ziyaret

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Farabi Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu, BEUN Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir ve Dr. Öğretim Üyesi Afşin Kürşat Gazanfer yer aldı. Görüşmede, üniversitenin eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, akreditasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve bu bağlamda yürütülecek iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Özölçer, BEUN'un Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 5 yıl süreyle akredite edilmesinin üniversite açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Ayrıca yeni açılan bölümler ve başvuruları yapılan programların akreditasyon süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunarak, üniversitenin kalite güvencesine verdiği önemin altını çizdi.

FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu ise dostane misafirperverliğinden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini ileterek, üniversitenin kalite güvencesi ve akreditasyon alanındaki başarılı çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK