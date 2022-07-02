Fatsa'da kabotaj coşkusu

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Fatsa Belediyesi organizasyonunda Yalıköy sahilinde coşkuyla kutlandı.

Kabotaj Bayramı etkinliklerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, resmi kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın açılış konuşmasını Fatsa Liman Başkanı Hüseyin Şenel yaptı. Şenel yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de ticaretin yaklaşık yüzde 85'inin deniz taşımacılığı ile yapıldığını belirterek, "1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizdeki ticaret hakkı yeniden düzenlenerek Türk vatandaşlarına ve Türk bayraklı gemilere verilmiştir. İnsanlık tarihine bakıldığında denizlere hakim olan milletlerin tüm dünyaya hakim oldukları görülmektedir. Bu sebeple denizlerimizi sevmek korumak ve yüzünü denizlere çevirmek tüm Türk milletinin sorumluluğudur. Liman Başkanlığımızca düzenlenen amatör denizci ve kısa mesafe telsiz eğitimlerine binlerce başvuru olması da Fatsa halkının denizciliğe verdiği önemi kanıtlamaktadır" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı konuşmada, "Bugün, Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetini, tam bağımsızlığının tescil edildiği anlamlı bir günün yıldönümünü gururla kutluyoruz. Denizlerimizdeki hakimiyet ve bağımsızlığımızın sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Fatsa'mızın en güzel sahil kıyılarından biri olan Yalıköy'ümüzde yarım asırlık geleneğimizi nesilden nesile aktararak coşkuyla kutluyoruz. Pandemi nedeniyle iki yıldır Yalıköy sahil etkinliklerimize hasret kalmıştık. Bu yıl kaldığımız yerden zorlu yarışlara ve renkli etkinliklere sahne olan heyecan ve coşku dolu aktivite ve etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Denize emek ve gönül veren tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyor; ebediyete intikal etmiş tüm denizcilerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle ile anıyorum" şeklinde konuştu.

Yalıköy Mahallesi'ne yapılan çalışmalardan bahseden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Yalıköy'e sürprizleri olacağını söyleyerek, "Burada yarım asırlık bir gelenek sürdürülüyor. Bu çok güzel bir şey. yüzlerce vatandaşımızın bu şenliğe katılması ve coşkuyu yaşaması kelimelerle ifade edilemez. Bugün ayrıca çok güzel yarışmalar çıkaran gençlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan yarışmalarda 100 metre serbestte Müfit Aydın, Dipten yüzmede Deniz Özdeniz, 400 metre erkek lisanslıda Cankatan Kır, 200 metre serbestte Hamza Baştürk, 100 metre sırtüstünde İsmail Ali Özyer, 100 metre kurbağalamada Hicabi Tolga Tanrıvermiş birinci oldu. Günün en ilginç yarışmalarından biri olan yüzerek ördek yakalama yarışmasında ise, yüzücüler dakikalarca uğraşmasına rağmen ördeği yakalayamadı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarının simge yarışmalarından biri olan yağlı direkten bayrak alma yarışmaları da gençleri oldukça uğraştırdı. 45 dakika süren mücadele sonunda Fatsa'dan katılan Berkant Al, yağlı direkten bayrağı almayı başardı. Berkant Al'a kupasını ve ödülünü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar birlikte takdim etti.

Kabotaj Bayramı kutlama etkinliklerinde düzenlenen ağalık yarışmasında 200 bin TL ile en fazla teklifi veren balıkçı Mustafa Mollaoğlu Yalıköy'de üçüncü kez Ağa oldu. Ağalık yarışmasında Mustafa Mollaoğlu ile birlikte iş adamları Hakan Ulu ve Ekrem Koşum, balıkçılar Şakir Oda ve Abdullah Aydın da yarıştı. 200 bin lira ile en büyük teklifi veren Mustafa Mollaoğlu ağalığı kazandı. Mollaoğlu'nun ağalık tespihini ve şapkasını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar birlikte sundu. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel