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Fatih'teki Emre Belözoğlu parkı yenilendi

Yerel Haberler

Fatih'teki Emre Belözoğlu parkı yenilendi

Fatih Belediyesi, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun adını taşıyan parkı yenileyerek halkın hizmetine açtı.

Fatih Belediyesi, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun adını taşıyan parkı yenileyerek halkın hizmetine açtı.

Emre Belözoğlu'nun çocukluğunun geçtiği Kocamustafapaşa'da yer alan park 2005 yılında hizmete açılmıştı. Ancak son zamanlarda işlevini, kullanım değerini kaybeden park Fatih Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından tekrar daha fonksiyonel, estetik ve güvenli hale getirilerek halkın hizmetine sundu. Oturma ve dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, fitness spor alanları da artırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Belediyesi Kocamustafapaşa Emre Belözoğlu Başakşehir Yerel Haberler

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