Fatih'te Tehlikeli Taşınma: Eşyalar Pencereden Aşağı Atlandı

Fatih'te Tehlikeli Taşınma: Eşyalar Pencereden Aşağı Atlandı
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Fatih'te Tehlikeli Taşınma: Eşyalar Pencereden Aşağı Atlandı
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Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir kişi evini boşaltmak için eşyalarını pencereden aşağıya attı. Yüksekten düşen eşyalar, yolda yürüyen vatandaşların tehlike anı yaşamasına neden oldu. Olay, güvenlik önlemleri alınmadan gerçekleşti.

Fatih'te 3. kattaki evini boşaltmaya çalışan kişi, eşyalarını kontrolsüz bir şekilde pencereden sokağa attı. Kaldırıma düşen eşyalar yola savrulurken, tehlikeli taşınma kameraya yansıdı.

Olay, Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir kişi evini boşaltmak için tehlikeli yola başvurdu. Camdan sarkan kişi, 3. kattaki evinin eşyalarını camdan aşağı atmaya başladı. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan bu işlem sırasında eşyalar, yola doğru savruldu. Yüksekten atılan eşyalar gürültüyle yere çakıldı. Eşyalar, yolda yürüyen vatandaşların bir adım ötesine düştü. Kazaya davetiye çıkaran taşınma kameraya böyle yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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