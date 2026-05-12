Annesinin evliliğiyle hayatı değişen Faslı Elyafi, Türk bayrağını uluslararası arenalarda dalgalandırmak istiyor

Fas'tan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen 19 yaşındaki Aya Elyafi, kick boksta il şampiyonu oldu ve Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmayı hedefliyor.

Fas'ta doğup büyüyen ve annesinin evliliği sonrası 3 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen 19 yaşındaki Aya Elyafi, vakit geçirmek için başladığı kick boksta il şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu olmayı hedefleyen Elyafi, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak istediğini söyledi.

Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallede yaşayan 19 yaşındaki Aya Elyafi, Fas'ta öz annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte Hatay'a geldi. Hatay'da annesinin Türk biriyle evlenmesi üzerine Elyafi, annesiyle birlikte Reyhanlı ilçesine taşınarak yaşamını sürdürmeye başladı. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine hobi olarak başladığı kick boksa heves eden Elyafi, vakit geçirmek için yaptığı kick boksta profesyonel olarak maçlara çıkmaya başladı. Kentte düzenlenen bölgesel şampiyonada derece elde eden Elyafi, yeteneğini keşfederek dünya şampiyonluğunu hedefine koydu. Antrenmanlarını kaçırmadan disiplin içinde çalışan Elyafi, kendini geliştirerek hayali olan uluslararası arenalarda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

"Bir hayalim var, Dünya şampiyonu olmak istiyorum ve daha çok maçlara çıkmak istiyorum"

3 yıl önce Fas'tan gelip Hatay'a yerleşerek burada kick boksa başlayan Aya Elyafi, "Benim adım Ayal Elyafi, 19 yaşındayım ve Faslıyım. Türkiye'de Reyhanlı'da yaşıyorum ve 3 yıl oldu buradayım. Okulda son sınıfa gidiyorum. Benim annem buraya geldi, o yüzden bende yanında geldim. Okula gidiyorum ve bir de spora başladım. Türkiye her anlamda güzel ve beğendim. Bu spora ilk başladığında, sadece teselli olmak veya vakit geçirmek için başlamıştım. Zamanla bu spor ciddi bir şekil almaya başladı ve hayallerim başladı. Dünya şampiyonu olmak istedim. Şimdi yavaş yavaş hazırlanıyorum, antrenmanlarımı ciddi bir şekil yapıyorum. Bir hayalim var, Dünya şampiyonu olmak istiyorum ve daha çok maçlara çıkmak istiyorum. Hatay'da ilk madalyamı aldım. Hatay'da, Hatay şampiyonu oldum ve çok mutluyum. Çünkü ilk maça çıktığımda çok güzel hissetmiştim" dedi.

"Dünya şampiyonuna katılıp Türkiye bayrağını dalgalandırmak istiyorum"

Dünya Şampiyonu olup Türkiye adına yarışıp Türk Bayrağını dalgalandırmak istediğini dile getiren Alya Elyafi, "Annem ve babam Faslıyız ama ben çok küçükken ayrıldılar. Annem burada üvey babamla evlendi, o yüzden ben annem geldiği için bende geldim. Annem evlendi, ben burada okula gidiyorum ve bir de bu sporu yapıyorum. İlk kez Fas'ta karate yapıyorum ama başaramadım, bende buraya geldim. O yüzden bir kick boksa katıldım. Burada da başarılı ve daha basit oluyor. Henüz çok başaralı değilim ama yavaş yavaş ilerliyorum. Şimdi ciddi bir şekil çalışıyorum. Hayalim var o da, Dünya şampiyonu olmak. Bu yıl şampiyona var ve umarım gidebilirim. Dünya şampiyonasına katılıp, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Ben Fas'ta büyüdüm ama spora burada başladım. Bütün antrenmanlarım burada oldu. Bu yüzden Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
