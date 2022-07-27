Fadıloğlu ile Yüksel, Karacaoğlan sakinlerini ziyaret ettiler

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile birlikte Karacaoğlan Mahallesi'ni ziyaret ettiler. Mahalle sakinlerinin, esnafın, talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Yüksel, çocuklarla yakından ilgilendiler.

Her fırsatta mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaş ve esnafla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son ziyaretini AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile birlikte Karacaoğlan Mahallesi'ne yaptı. Ziyarete, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş da katıldı.

Program çerçevesinde ilk olarak Karacaoğlan Mahalle Muhtarı Kemal Kaya ziyaret edildi. Mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarının konuşulduğu ziyarette çözüm üzerine istişareler yapıldı. Daha sonra mahalle sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf ziyaret edildi. Esnaf, talep ve sorunlarını anlattı.

Kendilerine yöneltilen her soruyu yanıtlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, taleplerin karşılık bulması ve sorunların çözümü adına ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını ifade ettiler. - GAZİANTEP