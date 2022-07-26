Fadıloğlu ile Koçer'den oda ve derneklere ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte Gaziantep'te faaliyet gösteren oda ve dernekleri ziyaret etti. Oda ve dernek temsilcilerinin talep ve sorunlarını dinleyen Milletvekili Koçer ile Başkan Fadıloğlu, taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, beraberindeki AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Teymur, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte ilk olarak Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiler. Ziyarette; ekonomi gündemi konuşuldu, belirli konular istişare edildi. Firmalar ile ihracatçıların sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

İkinci ziyaret, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Yeter ve yönetim kurulu üyelerine yönelik yapıldı. Ziyarette; şehit yakınlarının, gazilerin, dul ve yetimlerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Üçüncü ziyaret ise Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Cabbar Cücük ve yönetim kurulu üyelerine yönelik yapıldı. Farklı konu başlıklarının ele alındığı ziyarette yöneltilen her soru yanıtlandı, tüm fikirler dinlendi. - GAZİANTEP