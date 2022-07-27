'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Kütahya'da yapıldı - Haberler

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'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Kütahya'da yapıldı

'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Kütahya'da yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye genelinde düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Kütahya'da gerçekleştirildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye genelinde düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Kütahya'da gerçekleştirildi.

Ulu Camii'nde '2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla yapılan yarışmaya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kütahya ve Yalova'da il birincisi olan görevliler katıldı.

Jurinin değerlendirmesi sonucu Bursa'dan Ramazan Aydemir birinci, Çanakkale'den Recai Aymaz ikinci ve Balıkesir'den Rıdvan Karakaya üçüncü oldu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, "Ezan bizim için çok değerli bir çağrıdır. Ezan özgürlüğün ifadesidir. Kütahya'da 11 ilin katılımı ile güzel program oldu. Yarışmaya katılan tüm hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması'nda birinci olan Ramazan Aydemir, 17 Ağustos'ta Giresun'da düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandığını dile getirdi.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Çanakkale Türkiye Kütahya Yerel Haberler

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