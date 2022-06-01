Eyyübiye'de iyilik merkezinde çalışmalar sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyyübiye'de iyilik merkezinde çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Eyyübiye'de iyilik merkezinde çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa'da insanların hayatlarına dokunan ve yaşam kalitelerini artıran projelerle dikkat çeken Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi, engelli, hasta ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşların imdadına koşuyor.

Şanlıurfa'da insanların hayatlarına dokunan ve yaşam kalitelerini artıran projelerle dikkat çeken Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi, engelli, hasta ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşların imdadına koşuyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan İyilik Merkezi, kırsal Yardımcı Mahallesinde yaşayan 83 yaşındaki Sofi Özen adlı vatandaşın talebi olan akülü tekerlekli sandalyeyi temin ederek kendisine teslim etti. Akülü sandalyesini monte ederek kendisine teslim edilen Sofi Özen, İyilik Merkezi personeline ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. Süleyman Şah Mahallesi'nde yaşayan Fatma Kaya'ya akülü, Taha Demir adlı vatandaşa da manuel engelli sandalyesi temin ederek teslim eden İyilik Merkezi, bir aileye buzdolabı, bir aileye de çamaşır makinesi ve elektrikli şofben hediye etti.

Şanlıurfa'da dar gelirli ve yardıma muhtaç aile sayısının en fazla olduğu ilçe olan Eyyübiye'de, belediye tarafından desteklenecek aileler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü komisyonu tarafından, muhtaçlık kriterleri değerlendirilerek tespit ediliyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik yardımların önemli kısmı İyilik Merkezi tarafından sağlanıyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şanlıurfa Eyyübiye Engelli İyilik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title