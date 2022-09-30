Eylül ayında medyada öne çıkan başlıklar belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, Eylül ayında medyada öne çıkan başlıkları açıkladı.

Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press'in 1-30 Eylül tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Yapılan araştırmaya göre, Eylül ayında medyaya sevindirici haberler kadar dünyadan acı olayların damga vurduğu gözlendi. Medyada en fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu;

Katar Yatırım Fonu, (QatarInvestmentAuthority-QIA), Avrasya Tüneli'nin yüzde 50 ortağı olan Güney Koreli SK Grup şirketinin bir kısım hisselerini alıp Avrasya Tüneli'ne ortak oldu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başladı ve 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde 82 kiloda mücadele eden Burhan Akbudak altın madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Güreş Şampiyonasında kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı rakibi Şamar Hamza'yı 6-0 yenerek altın madalya kazandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular başlarken, başvuru sayısının 5 milyona yaklaştığı açıklandı.

Eylül 2021 yılında tadilata başlanılan Kız Kulesi'ndeki çalışmaların 2023 yılının başında tamamlanması ve bahar aylarında da halka açılması planlanıyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Netflix belgeselindeki seslendirmesiyle Emmy Yaratıcı Sanatlar Ödülleri kapsamında En İyi Anlatıcı kategorisi ödülünü kazandı.

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ederek yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer, 'Brain' isimli operasyon ile Arnavutluk'ta yakalandı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında öldü.

Miss Turkey 2022 birincisi belli olurken, 19 numara Nursena Say ise Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı.

Konutlarda elektrik tarifesine yüzde 20, doğalgaza yüzde 20,4 zam geldi.

Megastar Tarkan'ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında verdiği konser rekor katılımla gerçekleşti.

İran'da 22 yaşındaki MahsaAmini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından İran başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde protestolar başladı.

Terör örgütü PKK tarafından Mersin'deki Polis Evi'ne gerçekleştirilen saldırıda, polis memuru Sedat Gezer şehit oldu. - İSTANBUL