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Eylül ayında doğan huzurevi sakinlerinin doğum günü kutlandı

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Eylül ayında doğan huzurevi sakinlerinin doğum günü kutlandı
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Adana’da huzurevinde kalan ve eylül ayında doğan yaşlıların doğum günleri düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Adana'da huzurevinde kalan ve eylül ayında doğan yaşlıların doğum günleri düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, eylül ayında doğan sakinler için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya gelirken, doğum günü olan sakinlerle birlikte pasta kesilerek özel günün mutluluğu hep birlikte paylaşıldı.

Kutlamada, eylül ayında doğan huzurevi sakinlerinin yeni yaşlarının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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