Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan'da eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN VE DİJİTAL METERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda eylem hazırlığında bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Değerli hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.