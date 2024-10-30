Üye Girişi
Haberler

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında bulunan bir DEAŞ mensubu yakalandı. Operasyonda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan'da eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN VE DİJİTAL METERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda eylem hazırlığında bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Değerli hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel

Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Bitlis Terör Yerel

Terör örgütü üyeliği soruşturmasında gözaltına alınan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

 Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış: İşte cezaevindeki PKK'lı detayı

Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış!

 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım

İdam ipi fırlattığı Bahçeli'nin elini sıkmıştı! Dervişoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi kayyum Oğuzhan hayatı ve biyografisi! Mainz Bayern Münih maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mainz Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı Halloween kutlama sözleri ve mesajları! Halloween ne zaman? Juventus Parma maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı ne zaman? Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Venezia Udinese maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Venezia Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye'de sakal ektiren ve intihar eden Fransız'ın ameliyatını yapan emlakçı kim? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 30 Ekim EXXEN spor canlı izle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.